Arstarulsmirus izdod savu versiju par Paula 1968. gada dziesmu "Atvadas vasarai"

Singls ir daļa no gaidāmā albuma "Dedz", kas būs trešais no paredzēto četru "Vēlējuma dziesmu" albumu cikla.

Esmu priecīgs par to, ka gada sākumā saņēmu aicinājumu būt par daļu no rudenī paredzētā Latvijas mūzikas lielkoncerta. Jo tas iedvesmoja realizēt seno ieceri. Dziesma ir iekļauta lielkoncerta programmā," stāsta Arstarulsmirus.

Dziesma ir daļa no 9. jūnijā gaidāmā albuma "Dedz", kas būs trešais no paredzēto četru "Vēlējuma dziesmu" albumu cikla. Katrs no dziesmu kopumiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Trešais cikla albums veltīts uguns tematikai, dziesmu tekstos iekļaujot to simbolizējošas izpausmes un asociācijas – kustība kā dzīvības enerģijas pamats, siltas un sirsnīgas attiecības, griba, iniciatīva un mērķtiecība sevis izziņas un iekšējo konfliktu mazināšanas kontekstā. Muzikāli, līdzšinējo projekta ierakstu kontekstā, albums skanēs krietni enerģiskāk un intensīvāk.