Ar vērienīgu koncertu, kurā uzstāsies teju 600 bērni no visas Latvijas, un dažnedažādām aktivitātēm dienas garumā šo svētdien, 29. maijā, no plkst. 11.00 līdz 17.00 Esena Pārdaugavas dārzos norisināsies Bērnu dienas festivāls. To rīko vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” un atbalsta Labklājības ministrija un Rīgas dome.