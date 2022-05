Mīlestība un kaisle starp diviem pasaules kariem

Kaislību cauraustais miniseriāls tagad skatāms arī "LMT Viedtelevīzijā". Tā sižets balstīts angļu rakstnieces Nensijas Mitfordas (Nancy Mitford) triloģijā, kuras pirmā grāmata The Pursuit of Love 1945. gadā uzreiz pēc izdošanas kļuva par nacionālo bestselleru. Seriāla vajadzībām to adaptējusi aktrise Emīlija Mortimera, kura šajā projektā ir ne tikai režisore un scenārija autore, bet redzama arī uz lielā ekrāna.

Nensijas Mitfordas grāmata "The Pursuit of Love" (1945. gada izdevums) FOTO: publicitātes

Jau pēc pirmās sērijas pirmizrādes britu kino un TV satura kritiķi bija sajūsmā un neskopojās ar dāsniem komplimentiem, paziņojot, ka "šī romāna adaptācija arī kļūs par klasiku" (The Guardian), seriāls ir "īsts gardums acīm" (New York Times) un "Mortimerai izcili izdevies modernizēt klasisku darbu, nezaudējot neko no sociālās satīras" (The Time).