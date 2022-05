Vācieši neatbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā, un ukraiņi Frankfurtē nerada nemierus

“Rietumi ir šokā par to, ka vācieši iestājas par Krieviju.”

Pats video autors nesniedz pierādījumus, ka vācieši atbalsta Ukrainu. Viņa video redzama slaidrāde ar 9. maija pēc Krievijas tradīcijas atzīmētās Uzvaras dienas gajieniem. Lai gan tiek stāstīts par it kā lielo atbalstu pašlaik Vācijā, attēlos redzami arī gājieni no iepriekšējiem gadiem un pat tādi, kas notikuši ārpus Vācijas. Šā gada fotogrāfijās un video materiālos no gājiena Frankfurtē redzami pāris Vācijas karogi, tomēr tas neliecina par vāciešu ievērojumu atbalstu Krievijai. Jāņem arī vērā, ka Vācijā saskaņā ar valsts statistikas datiem dzīvo apmēram 270 tūkstoši Krievijas pilsoņu.