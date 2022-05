"Rakstīšu par sienāzīti, un tad būs"

Albuma daudzas dziesmas ir melanholiskas, tās ir par ilūzijām, protams, par mīlestību, meklēšanu, daudz visādu aizgājušu draugu. Bet tās nav speciāli kaut kā rakstītas dziesmas. Tur no manas puses nāca sarakstītas dziesmas, arī no Ulda puses nāca teksti. Man patīk, ka mums parasti gan dziesmām, gan albumiem ir tādi īsie nosaukumi, bet šo kaut kā gribējās, lai tas ir garš. Daudzām grupām ir gari nosaukumi. Tad nu mums ir “Vēstules sniegavīram kosmosā” – tas ir garš nosaukums, skaisti skan, bet tas nenozīmē kaut ko konkrētu. Tā sakrita dziesmas.

Grūti pat pateikt. No muzikālā viedokļa ļoti grūti, mēs divus gadus gandrīz netikāmies un nemēģinājām. Mūsu telpas ir vienā skolā, un pandēmijas dēļ mēs tur netikām iekšā, jo viss bija slēgts. Tas bija ļoti sāpīgi. Par pārējo – jā, bailes par tuvajiem, veselības lietām. Citiem atkal tas bija radošs uzplaukums, man gan ne. Domas bija vienas – kā nesaslimt. Ka, izejot no mājām, nedrīkst aizmirst masku. Sekas? Varbūt viena no labajām lietām, ka mēs to albumu izlaižam tagad, nevis tad, jo viņš tad tomēr vēl bija par zaļu.