Kā vēsta "The Guardian", Endrū dzimis 1961. gada 18. jūlijā Notingemā.

Viņš arī ir viens no grupas "Depeche Mode" dibinātājiem - sākotnēji to sauca par "Composition Of Sound", bet vēlāk tā tika pārdēvēta par "Depeche Mode".