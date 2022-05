Plānojot brīvdienu braucienus, jārēķinās ar ceļu remontdarbiem un papildu laiku ceļam

Pierīgā lielākie satiksmes ierobežojumi joprojām ir uz Ventspils šosejas (A10) un uz Ērgļu ceļa (P4), tāpēc, dodoties šajos virzienos, aicinām izmantot alternatīvus maršrutus. Turpinās būvdarbi uz Jelgavas šosejas, posmā no Rīgas līdz Jaunolainei piektdienas pēcpusdienā satiksme var būtu īpaši palēnināta. Līdz pusstundai brīvdienās var būt nepieciešams, lai šķērsotu posmu starp Turaidu un Siguldu, kur turpinās pērn sāktie būvdarbi.

Ar stundu ceļā jārēķinās šķērsojot būvdarbu posmus uz reģionālajiem ceļiem no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei, no Saldus uz Lietuvas robežu un no Madonas līdz Dzelzavai.