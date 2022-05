Nav pierādījumu, ka Rīgas satiksmes kontrolierim būtu uzbrucis ukrainis

Video redzama sadursme starp kādu vīrieti un uzņēmuma Rīgas satiksme kontrolieri Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas autobusa pieturā Liepājas ielā. Sieviete, kas no autobusa filmē sadursmi, video komentē, ka vīrietis uzbruka pirmais un iesita kontrolierim no labās puses. Video redzams, ka vīrietis izvelk nazi un fiziski draud kontrolierim. Starp kliedzieiem, lai kāds izsauc policiju, viens no autobusa pasažieriem nomurmina: “Tiešām no Ukrainas.”