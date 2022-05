Opozīcijas deputāti iesnieguši priekšlikumu, kurš veicina naidu pret homoseksuāliem cilvēkiem

Krimināllikuma 150.pants par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums un ja to izdarījusi valsts amatpersona vai personu grupa, paredzēts cietumsods uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedrisks darbs, vai naudas sods.