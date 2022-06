Cik failu nepieciešams, lai radītu superauto? Peugeot atbilde: 15 267

Peugeot 9X8 digitālajā projektā bija iesaistīti vairāki desmiti cilvēku, sākot no datorikas profesionāļiem un beidzot ar veiktspējas un sacīkšu inženieriem. Viņus visus vienoja kopīgs mērķis – radīt superizturīgu sacīkšu auto.

No kabeļu šķērsgriezumiem līdz dronu motoriem

Dažus datus var savākt, neveicot īpašu izpēti par materiāla veidu, formu un detaļu skaitu. Teiksim, virsbūve vienmēr ir izgatavota no oglekļa šķiedras, dzinējs no alumīnija, un automašīnai vienmēr būs četri riteņi. Taču, tiklīdz runa ir par izmēriem un būtiskiem elementiem, darbā tika laisti digitālie rīki. Piemēram, Peugeot 9X8 ir trīskārša elektriskā sistēma – 900V jaudas akumulators, kā arī 48V un 12V elementi. Digitālās tehnoloģijas ļāva Peugeot Sport inženieriem pilnībā izprast tās elektromagnētiskos laukus un izvēlēties optimālus vadu izmērus. Lai samazinātu traucējumu risku, bija nepieciešams izveidot teicamu atbilstību starp fiziskajiem komponentiem un programmatūru. Tādā veidā komanda konstatēja, ka 48V sistēmā labāk būtu izmantot mazākus vadus nekā 12V sistēmā. Tas arī ietaupītu vietu un samazinātu svaru.

Citas detaļas, kas iegūtas no Stellantis Sport vai aizgūtas no tehnoloģiskajiem masu produktiem, dažkārt darbojas tik labi, ka nemaz nav jāpielāgo. Piemēram, daži 9X8 48V motori ir pārņemti tieši no droniem.