Pusei autovadītāju nav līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapas

No tiem autovadītājiem, kas spēkratos nevadā līdzi saskaņoto paziņojumu, 21,3% domā, ka pēc ceļu satiksmes negadījuma drošāk ir izsaukt ceļu policiju, vēl 21% nezina, kur dabūt saskaņotā paziņojuma veidlapu, bet 13,1% nav pārliecināti, ka spēs to pareizi aizpildīt.

Šī gada pirmajos 3 mēnešos kopējais ar saskaņotajiem paziņojumiem reģistrēto negadījumu skaits bija 69% no visiem CSNg. “Secinām, ka pieaug elektroniskā saskaņotā paziņojuma atpazīstamība. Ik mēnesi palielinās proporcija ceļu satiksmes negadījumiem, kas fiksēti ar elektronisko saskaņoto paziņojumu – aprīlī no visiem CSNg, kas fiksēti ar saskaņoto paziņojumu, 11% bija aizpildīti LTAB OCTA lietotnē. Arī aptaujā secinājām, ka 43,9% no tiem autovadītājiem, kas nevadā līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapu zina, ka to iespējams aizpildīt elektroniski,” informē J.Abāšins.