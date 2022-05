Krievijas un Baltkrievijas - Latvijas robežu trīs mēnešu laikā šķērsojuši ap 60 tūkstošiem Ukrainas bēgļu

Latvijas robežas pusē līdz iekļūšanai Eiropā bēgļiem jāgaida pāris stundas. Vēl piecas - sešas stundas viņi stāvējuši rindā Krievijā. Atšķirībā no bēgļiem, kas Latvijā iebrauc no Eiropas puses, te ir daudz vairāk tādu, kas paši pieredzējuši kara šausmas. Un vairāk vīriešu. Ukraina karaklausības vecumā esošos no valsts neizlaiž. No Krievijas okupētās daļas viņi tiek ārā. Ja nenokļūst filtrācijas nometnēs. Nekā personīga uz robežas uzrunātie cilvēki nebija tik patriotiski noskaņoti, kā tie, kas Latvijā ieceļojuši no Ukrainas rietumiem.