"bet bet" Saulkrastu estrādē atklās jubilejas koncertturneju

"Sākām to atzīmēt jau 2021. gadā, taču pulcēšanās ierobežojumu dēļ to neizdevās īstenot pilnvērtīgi, tāpēc esam nolēmuši turpināt jubilejas turneju šogad, un nosvinēt to skaļi un jaudīgi," saka grupas dalībnieki.