Foto ⟩ Ukraiņu kinorežisore veidos pilnmetrāžas filmu par Latvijā nonākušo ģimeņu likteņiem

Filmas centrā būs piecas sievietes, kuras citos apstākļos Ukrainā nekad nebūtu satikušās: vetārste Tatjana no Harkivas, deju trenere Ļuba no Odesas, bijusī fabrikas strādniece Ļena no Mariupoles, Ļuda no Zaporižjas, kuras vīrs tikko ievainots karā, un pati režisore Marina, kura ieradusies Latvijā no Kijivas. Autore veidos filmu kopā ar pieredzējušiem Latvijas dokumentālistiem - operatoru Aleksandru Grebņevu ("Māsas", "Klejotāji", "Vienu biļeti, lūdzu") un producenti Unu Celmu ("Olu kundze", "Mana Koka stāsts", "Raganu Mēnesis") filmu studijā "Fenixfilm".