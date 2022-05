Panki nemirst! Saruna ar grupu PND

Igijs: Esmu lasījis, ka grupas, kas ilgi spēlē kopā, iet ģimenes terapijā, lai varētu viens otru izturēt. Man atkal liekas, mūsu terapija kādreiz ir mēģi, konči, kopīgi pasākumi. Iespējams, veiksmes atslēga ir tas, ka mēs neiespringstam par kārtējā veiksmes stāsta izveidošanu, mēs darām kopā to, kas mums pašiem patīk, un ja kādam vēl patīk – it`s a match!

Igijs: Alus uz skatuves vispār ir interesanta lieta, kas mums pašiem liekas normāli, bet laikam pret to ir vairāk nekā par to. Bet atkal ar mums ir kā ar bitēm, viss atkarīgs no - izmantošu Mārča mīļāko vārdu - modžo, šad tad ir tā, ka viss pa sauso, šad tad ar alu ir noliets viss, arī es pie bungām.