Aktuālais frontē ⟩ Ukraiņi īsteno veiksmīgu pretuzbrukumu pie Hersonas; Severodoneckā notiek ielu kaujas

Ukrainas spēki sestdien pie Hersonas un Mikolajivas apgabalu robežas veikuši veiksmīgu ierobežotu pretuzbrukumu, piespiežot Krievijas karaspēku pāriet aizsardzībā, jaunākajā ziņojumā par situāciju Krievijas-Ukrainas karā norāda ASV domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).