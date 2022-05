Brīvdienās Covid-19 kumulatīvais rādītājs palicis teju nemainīgs

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem.

No visiem pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu 12 pacienti bijuši vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, septiņi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Četri pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu ir 60 līdz 69 gadus veci, savukārt pa diviem pacientiem ir vecuma grupās no 90 līdz 99 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem. Vēl pa vienam pacientam ir 50 līdz 59 gadu vecumā un no desmit līdz 19 gadiem.