Reģistrē jaunu taksometra pakalpojumu sniedzēju "Dispocars"

Vienlaikus Autotransporta direkcijā pagaidām nav informācijas par konkrētu datumu, no kura pasažieriem tiks piedāvāti pārvadājumu pakalpojumi.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Dispo Group Latvija" reģistrēta 2020.gada augustā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pirmajā nepilnajā darbības gadā ieņēmumus no pamatdarbības neguva, bet uzņēmuma 2021.gada finanšu pārskats vēl nav publicēts. "Dispo Group Latvija" vienīgais īpašnieks ir Igaunijā reģistrētā "Dispo Group".

Jau vēstīts, ka līdz šā gada martam pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo transportlīdzekli piedāvāja arī "Yandex Go", bet no 23.marta Autotransporta direkcija anulēja tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja "Yandex Taxi" reģistrāciju, kā arī bloķēja mobilās lietotnes "Yandex Go" darbību. Šāds lēmums tika pieņemts, konstatējot, ka kompānija nodrošina aktīvu datu apmaiņu ar serveriem, kas ir izvietoti Krievijā.