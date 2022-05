Bauskā atgriežas rokfestivāls "Zobens un lemess"

Šogad festivāla muzikālo daļu iezīmēs pasaules slavu guvušas metālmūzikas apvienības, tostarp poļu blekmetāla noslēpumainie grandi Mgła un austriešu post-black metal projekts Harakiri for the Sky, savukārt vēsturisko auru nodrošinās vēstures rekonstruktoru klubi no Baltijas valstīm.

Austrijā radies projekts Harakiri for the Sky savā daiļradē meklē jaunas izpausmes klasiskajam blekmetālam. Atmosfēriskas un daudzdimensionālas melodijas sastopas ar blekmetāla pamatīgumu, liekot kārtīgu fundamentu post-black metal izpausmēm piecu pilnmetrāžas albumu garumā.

Harakiri for the Sky FOTO: publicitātes

Latviešu death’n’roll apvienības Sanctimony cienītājiem tiks pasniegta īpaša dāvana – festivālā mūziķi atskaņos vēsturisko, vairāk nekā 25 gadus seno programmu ar death metal un pagan metal kompozīcijām. Pirms pāris gadiem ceturtdaļgadsimta jubileju nosvinēja viņu debijas albums When the Sun was God, un tagad gaismā tiks celti arī citi skaņdarbi no šī perioda.