"Auļi" izdod Jāņu dziesmu programmu "Sit, Jānīti!"

Programmu sastādīja un dziesmas aranžēja grupas "Auļi" vadošie dalībnieki Kaspars Bārbals, Mārtiņš Miļevskis un Edgars Kārklis. Albuma ierakstā tika pieaicināts koris "Pa Saulei" – diriģente Marta Ozola, kā arī vairāki pazīstami pašmāju folkmūziķi - folkloras studija "Banga", dziedātājas Asnate Rancāne un Anna Patrīcija Karele, kā arī vīri no folkloras kopām "Trejasmens" un "Vilkači" Andrejs Planders, Eduards Plankājs un Edgars Zilberts. Pasaules pirmatskaņojumu dzīvā veidā, ieskaitot visus viesmāksliniekus, būs iespējams baudīt 2022. gada 18. jūnijā Valmiermuižas etnomūzikas festivālā. Koncertā kā īpašie viesi piedalīsies arī koklētāja Latvīte Cirse un starptautiski multiinstrumentālisti – Kilema no Madagaskaras un Albins Paulus no Austrijas.