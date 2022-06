Rīgas lidostā ieviesīs drošības maksu transfēra un tranzīta pasažieriem

CAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku un pārvaldi Latvijas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā, veicot civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzību, kā arī uzraugot gaisa kuģu radītā piesārņojuma atbilstību vides aizsardzības prasībām. CAA noteikto pienākumu izpildei ir izveidots finansēšanas modelis, kura viens no komponentiem ir drošības maksa, kuras iekasēšanas un izlietošanas kārtību, kā arī atbrīvojumu no tās nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu.

Satiksmes ministrija skaidro, ka lidostas "Rīga" infrastruktūra ir būtiski attīstījusies, palielinājies kontrolpunktu skaits, mainījušās kontrolpunktu funkcijas pēc to izmantošanas mērķa, kā rezultātā CAA ir palielinājies darba apjoms, kas jāveic, lai nodrošinātu transfēra un tranzīta pasažieru apkalpošanas uzraudzību. Tāpat CAA palielinājušies izdevumi, lai nodrošinātu pasažieru plūsmas nodalīšanas uzraudzību.

Vērtējot citu valstu uzraudzības iestāžu politiku drošības maksas noteikšanā attiecībā uz transfēra un tranzīta pasažieriem, kā arī, ņemot vērā to, ka kopumā palielinājies CAA sniegto pakalpojumu apmērs, transfēra un tranzīta pasažieru apkalpošanas uzraudzības nodrošināšanai nepieciešami finanšu resursi. Tādēļ ir nepieciešams precizēt drošības maksas iekasēšanas modeli, lai segtu CAA izdevumus, kas rodas transfēra un tranzīta pasažieru uzraudzības nodrošināšanā.

Ministrija arī skaidro, ka 2016.gadā 27% no visiem lidostā "Rīga" apkalpotajiem pasažieriem bija transfēra un tranzīta pasažieri, bet 2019.gadā - jau 30%. Ievērojot Covid-19 pandēmijas ietekmi uz aviācijas nozari, 2020.gadā no lidostā "Rīga" apkalpotajiem pasažieriem 25% bijuši transfēra un tranzīta pasažieri, turklāt gan Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic", gan lidostas "Rīga" prognozes liecina, ka tuvākajos gados apkalpoto transfēra un tranzīta pasažieru skaits atgriezīsies iepriekšējā līmenī. Līdz ar to pieaugs CAA uzraudzības pasākumu apjoms.