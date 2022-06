Skolotājiem arī nākamgad jārēķinās ar ierobežotu mācību līdzekļu nodrošinājumu

Papule pārmeta projekta komandai, ka patlaban pieejamajās mācību resursu krātuvēs "mape2030.lv", "tavaklase.lv", "skolo.lv" mācību materiāli ir "samesti kaudzē", tādēļ to lietošana ir praktiski neiespējama vai prasa nesamērīgi lielu laika patēriņu. "Līdz jaunā mācību gada sākumam galvenais uzdevums būtu sakārtot visas krātuves, lai jau esošie materiāli būtu ērti izmantojami," uzsvēra Papule.

Savukārt bijusī izglītības un zinātnes ministre un deputāte Ilga Šuplinska vērsa uzmanību uz to, ka, piemēram, latviešu valodas mācību līdzekļi mazākumtautību skolēniem vispār nav izstrādāti, ļoti vājš nodrošinājums ar mācību līdzekļiem ir arī latviešu valodā, kā arī citos pamata priekšmetos. Viņa atgādināja, ka jau pērn augustā visiem mācību līdzekļiem bija jābūt gataviem, kamēr Voroņenko solīja, ka jaunā mācību gada pirmajam semestrim nepieciešamie mācību līdzekļi būs pieejami šā gada augustā, bet otrā semestra mācību līdzekļus publicēs līdz gada beigām.

Uz Ašeradena jautājumu par to, cik daudz līdzekļu IZM ir plānojusi vienam skolēnam mācību līdzekļu iegādei, Ozols nespēja atbildēt, jo tas neesot rēķināts. Viņš vien norādīja, ka IZM mācību līdzekļiem no valsts budžeta papildus pieprasījusi 1,9 miljonus eiro. Pašlaik vienam skolēnam mācību līdzekļiem ir atvēlēti 17 eiro no valsts budžeta par ko ir iespējams iegādāties vienu bioloģijas grāmatu.