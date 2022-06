Policija fiksējusi 16 notikumus saistībā ar tīšu miesas bojājumu nodarīšanu ukraiņiem

Piemēram, 8.maijā Rīgas Brasas iecirknī tika saņemta informācija no iedzīvotāja par to, ka no ēkas Rīgā, Dzirnavu ielā, ir norauts Ukrainas karogs un salauzts karoga stiprinājums. Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par huligānismu, un policija skaidro iespējamo vainīgo personu.