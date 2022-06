"Providus": KNAB kriminālvajāšanā nosūtīto lietu un kriminālvajāšanai nodoto personu skaits turpina būt viļņveidīgs

KNAB darbības gada pārskati liecina, ka pēdējos trīs gados ievērojami pieaudzis to kriminālprocesu skaits, kas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. 2021.gadā liela daļa no sāktajiem kriminālprocesiem sākti pēc Finanšu izlūkošana dienesta sniegtās informācijas, proti, 2021.gadā ceturtā daļa no KNAB sāktajiem kriminālprocesiem ir saistīti ar ārvalstu amatpersonu noziedzīgu darbību rezultātā iegūto līdzekļu legalizāciju.