Grupa “The Bad Tones” sagaida vasaru ar jaunu singlu un izziņo albumu

Singls “Sunny Side” ir viena no piecām kompozīcijām, kas iekļautas 29. jūnijā gaidāmajā mazalbumā “Back Together Forever”. “EP nosaukums “Back Together Forever” runā pats par sevi. Paši to uzskatām par pagrieziena punktu mūsu pastāvēšanas vēsturē. Iespējams ne gluži skaņas vai kādā citā muzikālā ziņā, bet pavisam noteikti grupas dinamikā. Šis ir pirmais ieraksts, kas veikts, visiem apvienības dalībniekiem atrodoties kopā vienā valstī, vienā pilsētā, vienā studijā. Un te būtiski piebilst, ka esam satikušies jau desmit gadus atpakaļ,” stāsta Edvards.