Gaidāmais RIGA IFF festivāls šogad iemiesos "dienišķo labā un ļaunā jucekli"

Arī šogad, no 13. līdz 23. oktobrim, kino notikums kultivēs daudzpusīgu un kvalitatīvu kino baudīšanu, piedāvājot rūpīgi atlasītas aktualitātes no pasaules nozīmīgākajiem filmu festivāliem, pašmāju kino pirmizrādes un spilgtu autoru redzējumus sešos konkursos, vairāk nekā simts klātienes un tiešsaistes seansos visas Latvijas teritorijā. Festivāla laikā tāpat gaidāma notikumu programma, kas veidota sadarbībā ar Kijivas Kritiķu nedēļu (Kyiv Critics’ Week) – Ukrainas laikmetīgā kino programma un starptautiska diskusiju sērija par postkoloniālismu mediju telpā.

Par savu moto šogad RIGA IFF izvēlējies citātu no festivāla retrospektīvas programmas “galvenā varoņa” – pretrunīgā, brīžiem šokējošā, bet nenoliedzami izcilā režisora un literāta Pjēra Paolo Pazolīni – dzejas rindām: “Dienišķais labā un ļaunā juceklis” (The sweet chaos of daily good and evil). Šo vēstījumu atspoguļo arī festivāla dizaineru veidotā vizuālā identitāte, kurā par enkuru kalpo variācija par jau pazīstamo festivāla burtveidolu, kuru ieskauj dažādas šķietami atpazīstamas, bet abstraktas formas, kopā jaucot sapņa un nomoda realitāti, siltumu un vēsumu, mierinošo un uzkurinošo.