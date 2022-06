Par dārgu - ukraiņu bēgļus uzņēmušajās valstīs apsīkst pabalsti

Polijas Iekšlietu ministrijas pārstāvis bēgļu lietās Pāvels Bosernakers telekanālā "TVP Info" norādījis, ka valdība grasās no jūlija pārtraukt izmaksāt ukraiņu bēgļiem pabalstu - 40 zlotus (8,70 eiro) dienā, vēsta ukraiņu medijs UNIAN. Aprīlī veiktās valdības aplēses liecināja, ka šo pabalstu saņem apmēram 600 000 cilvēku.

Ukraiņu bēgļiem Polijā tiek izmaksāti vienreizējie pabalsti. No 1.jūnija vairākās lielajās pilsētās - tai skaitā Varšavā un Krakovā - ukraiņu bēgļiem vairs netiek piešķirtas brīvbiļetes sabiedriskajā transportā, kā arī bez maksas vairs nebūs iespējams izmantot vilcienus (tiek pieļauti izņēmumi attiecībā uz sievietēm, bērniem, pensionāriem un vīriešiem-invalīdiem maršrutos, kas dodas uz vai no pierobežas).

"Redzam, ka daudzi ukraiņi meklē darbu, atrod to un tiek galā. Vēlamies stimulēt arī pārējos," poļu žurnālistiem norādījis kāds augsta ranga valdošās partijas "Likums un taisnīgums" politiķis, kurš vēlējās palikt anonīms. "Četri mēneši pilnīgas aizsardzības - mūsu skatījumā tas ir gana ilgs laiks."

"Mums nav nekādas oficiālas informācijas. Pilnīgi nekādas," RFE/RL Bulgārijas ziņu dienestam teica medicīnas māsa Tetjana, kura kara sākumā aizbēga no Austrumukrainas kopā ar savu 13 gadus veco meitu. Kopš tā laika viņa mitinās viesnīcā kūrortpilsētā Sozopolē.

Tetjana stāsta, ka esot internetā aizpildījusi veidlapu, kā to pirms vairākām nedēļām mudināja darīt bulgāru amatpersonas. Tika solīts, ka bēgļiem par pārvešanu tikšot paziņots 48 stundas iepriekš, taču ne viņa pati, ne arī viņas paziņas neesot saņēmuši nekādas ziņas. Līdz ar to viņai nav zināms, uz kurieni viņai ar meitu nāksies doties. Bēgļu krīzes centrs esot devis pretrunīgas atbildes par to, vai viņa pati drīkst meklēt dzīvesvietu, vai tomēr jāgaida atbildīgo dienestu lēmums.