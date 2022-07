Ar rūpēm pa dabu: kāpēc un kā izvēlēties kosmētiku videi draudzīgā iepakojumā

Lielākā daļa plastmasas atkritumu sadalīsies poligonā gadsimtiem ilgi, liela daļa no tiem piesārņos okeānus, kaitējot to iemītniekiem, un tikai 9% skaistumkopšanas iepakojuma tiks pārstrādāti un izmantoti atkārtoti.

“Lai kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojums būtu derīgs pārstrādei, tam ir jābūt ne tikai tīram no piejaukumiem (šajā gadījumā – bez kosmētikas paliekām), bet arī no vienveidīga materiāla.

Lai mazāk atkritumu nonāktu vidē, ir svarīgi sašķirot izlietoto iepakojumu. Turklāt ražošana no pārstrādātiem materiāliem (papīra, stikla, plastmasas, metāla u. c.) ļauj ietaupīt līdz pat 90% enerģijas, kas būtu nepieciešama, lai to pašu iepakojumu izgatavotu no pirmreizēji iegūtiem materiāliem.