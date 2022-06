Policija rosina apsūdzēt vīrieti par uzbrukumu jaunietim ar Ukrainas karogu; sākta dienesta pārbaude

Cietušo jaunieti pārstāv advokātu birojs "Rusanovs&Partneri". Advokāts Egons Rusanovs sociālajā tīklā "Facebook" ierakstījis, ka, lietu nododot kriminālvajāšanai prokuratūrā, uzbrucējs jau atkal ir brīvībā. Advokāts norāda, ka, zinot, cik grūti sākotnējā kriminālprocesa stadijā ir panākt pat par nevardarbīgiem noziegumiem aizdomā turētā atbrīvošanu no apcietinājuma, tie ir "ievērības cienīgi triecientempi".

Jau ziņots, ka piektdienā, 20.maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma".

Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, kāds automašīnas "BMW" vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs. Pēc notikušā "BMW" vadītājs aizbrauca no notikuma vietas Bāriņu ielas virzienā.