Lai smaidītu, ir jāmācās. Saruna ar džeza leģendu Billiju Kobemu

Kādreiz bija svarīgi, lai cilvēki koncertos dejo, grupai bija jāspridzina deju zāle. No bundzinieka tas pieprasīja spēcīgu ritmiku, tā bija cita intensitāte. Tas gan ne vienmēr nozīmēja skaļumu, tās ir dažādas lietas. Bet Ārts izauga par bundzinieku uz šīs bāzes – cilvēkiem jāsajūt ritms, jāsit līdzi kāja un jāsagrib dejot. Vēl viens mans mentors ir Elvins Džonss. Vēl viens – Makss Roučs. Trīs izteiktas personības. Vēl varētu piesaukt Ronu Heinsu, Luī Belsonu… Tā varētu turpināt vēl un vēl. Viņi visi bija personības. Savulaik Tonijs Viljamss ļoti skaidri iezīmēja, kur jaunā paaudze vēlas doties, balstoties uz to, ko pirms tam darīja džeza pirmā paaudze. Tas patiesībā nozīmē savas vēstures spēlēšanu. Parādīšanu, no kurienes tu nāc, kur tu esi šobrīd un arī kurp tu ej. Kas tu dziļi iekšienē esi un kā tu spēj to sakausēt ar citu izpausmēm. Un kā viņi reaģē uz to, ko dari tu. To visu esmu mācījies no ļoti daudziem mūziķiem. Ne tikai bundziniekiem. Piemēram, no Džona Koltreina. Nav tā, ka es bieži klausītos viņa ierakstus. Man pietiek ar reizi piecos gados.