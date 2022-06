Tikai nedēļu brīvpieejā būs skatāma dokumentālā filma par Ūdrīti un Ilonu Balodi

FOTO: kadrs no filmas

Maija vidū pirmizrādi piedzīvoja režisoru Pētera Krilova un Ivetas Budrevičas dokumentālā filma "Hekabes jautājums", kuras varoņi katrs savā balsī un caur savas pieredzes prizmu izstāsta savu pieredzi par līdzjūtības konceptu ikdienā. Viens no filmas centrālajiem stāstiem vēsta par mūziķiem Rolandu Ūdri un Ilonu Balodi, kuriem nākas dzīvi būvēt no jauna pēc Ūdrīša nokļūšanas smagā avārijā. Jūnijā filma ir iekļauta LMT Viedtelevīzijas repertuārā, un nedēļu – no 6. līdz 12. jūnijam – būs skatāma ne tikai abonentiem, bet arī brīvpieejā.