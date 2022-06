Lihulas šāvējs cietumā izdarījis pašnāvību

Tarraste 2020.gada 6.jūnijā Pērnavas apriņķī pie degvielas uzpildes stacijas netālu no Lihulas ar savu automašīnu ietriecās divos citos auto un ēkas sienā. Bēgot no notikuma vietas, viņš nāvējoši sašāva avārijas liecinieku - motociklistu, kurš dzinās viņam pakaļ, - un atklāja uguni uz divām aizmugurē braucošajām automašīnām, bet no deviņiem cilvēkiem, kuri tajās atradās, neviens necieta.