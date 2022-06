Vai Latkovskim taisnība, ka Latvija bēgļiem plāno tērēt vairāk nekā Igaunija?

Raidījumā politiķi un nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja par Ukrainas kara bēgļiem valsts sniegto atbalstu un to, kā tas mainīsies pēc pirmajām 90 dienām. Raidījuma vadītājs Jānis Domburs jautāja, vai Jaunā Vienotība atzīst, ka “Finanšu ministrija daudzas lietas nobloķē”, proti, citu ministriju sagatavotie priekšlikumi tajā tiek noraidīti.

“Tātad lēmums par 116 miljonu rezervāciju Ukrainas bēgļiem valdībā tika pieņemts. 116 miljoni bija plānots uz 40 tūkstošiem bēgļu. Ir 30 tūkstoši reģistrējušies. Igaunija: 50 tūkstoši bēgļu, 100 miljoni. Jautājums par to, ka šeit Finanšu ministrija ir skopāka par Igaunijas, vispār nevar pastāvēt.”

Jau šā gada marta vidū Igaunijas Finanšu ministrija lēsa , ka Ukrainas bēgļu atbalstam no valsts budžeta būs iztērēti 140 miljoni eiro, taču vajadzēs vēl. Aprīļa vidū Igaunijas valdība vienojās par budžeta grozījumiem. Maija vidū tos galīgajā lasījumā pieņēma Igaunijas parlaments . Grozījumi paredz par 878 miljoniem eiro palielināt valsts budžeta izdevumus. Nepilna trešdaļa šīs summas jeb 243 miljoni eiro paredzēti Ukrainas bēgļu atbalstam, ziņo Igaunijas sabiedriskā medija portāls ERR. Šī summa rēķināta uz 50 tūkstošiem bēgļu. Līdz maija beigām Igaunijā uz dzīvi apmetušies aptuveni 40 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu.

Detalizētu plānoto izdevumu atšifrējumu Re:Check no atbildīgajām kaimiņvalsts ministrijām neizdevās iegūt, taču vēl 19. aprīlī, kad budžeta grozījumus apstiprināja Igaunijas valdība, tā preses relīzē sniedza ieskatu plānotajos tēriņos. Finansējums paredzēts līdzīgiem mērķiem, kādus paredz Latvijas plāns. Proti, dažāda veida sociālajiem pabalstiem, veselības aprūpei, izglītībai, valodas kursiem. Arī izmitināšanas un ēdināšanas nodrošināšanai, valstij piederošo ēku pielāgošanai, arī maksājumiem tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas tos izīrē bēgļiem. Valdības informācijā arī norādīts, ka bēgļi varēs reģistrēties kā bezdarbnieki.

Re:Check jautāja Latkovskim, no kurienes informācija, ka Igaunija plāno iztērēt tikai 100 miljonus eiro. Viņš avotu nenosauca. “Tāda informācija bija laikā, ka valdība gatavojās rezervēt nepieciešamos finanšu līdzekļus. Bija diskusija, cik tad piešķirs kaimiņi, un tad tas cipars cirkulēja. Nezinu, kurš un kā to bija izprasījis igauņiem, bet to ciparu piesauca sapulcēs. Bet tas tiešām bija pašā sākumā,” e-pastā atbildēja deputāts.