Vairums iedzīvotāju uzskata, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras

Salīdzinot datus atkarībā no respondentu dzimuma, optimistiskāk noskaņoti ir vīrieši - viņu vidū 65% domā, ka sliktākais pandēmijas posms ir aiz muguras, bet starp sievietēm šis rādītājs ir 52%. Pretēji noskaņoti ir 19% vīriešu un 20% sieviešu, bet vēl 16% vīriešu un 28% sieviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Savukārt, analizējot datus pēc vecuma, pesimistiskāk noskaņoti ir gados vecāki cilvēki - no iedzīvotājiem vecumā no 55 līdz 74 gadiem 50% sliecas domāt, ka sliktākais pandēmijas posms ir Latvijai garām, kamēr citās vecuma grupās šis rādītājs ir robežās no 57% līdz 62%.