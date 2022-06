Jonass Francijas "Grand Prix" pirmajā braucienā piedzīvo kritienu

Pirmā brauciena startā Jonass piedzīvoja avāriju un ieslīdēja reklāmas banerī, teju ar visu motociklu nonākot ūdens grāvī. Sadursmē no vadošajiem sportistiem bija iesaistīti arī slovēnis Tims Gajsers, francūzis Maksims Reno, kā arī nīderlandieši Kalvins Flānderens un Glens Koldenhofs.

No brauciena sākuma līdz priekšpēdējam aplim vadībā bija spānis Horhe Prado, kuru noslēgumā apdzina šveicietis Žeremī Sīvers, kamēr trešais finišēja beļģis Brents van Doninks. Gajsers vienā no trases nogriežņiem pieļāva kļūdu un "nogrieza" trasi, bet priekšpēdējā aplī krita, taču nezaudēja piekto pozīciju, līdz kurai bija aizcīnījies. Jonass no trešā desmita beigām līdz finišam pacēlās uz 11.vietu, Reno finišēja devītais, Koldenhofs 12. un Flānderens - 15.