"LNSO vasarnīca 2022" atgriežas Ventspilī un priecēs klausītājus ar īpašiem ārvalstu mūziķiem

20. augustā plkst. 20.00 koncertā “LNSO un Prometejs” orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā atskaņos Artura Maskata partitūru My river runs to thee…. Partitūras nosaukumu komponists aizņēmies no Emīlijas Dikinsones dzejas panta. Upe šajā gadījumā simbolizē brīvību, dzīvību un mīlestību. Savukārt koncerta nosaukums aizgūts no Aleksandra Skrjabina neilgās dzīves nogalē sacerētās grandiozās un filozofiska misticisma pilnās simfoniskās poēmas "Prometejs". Te klavierpartijā rādīts īsteni heroisks tēls, kas pretnostatīts orķestrī zīmētajam bezgalīgajam kosmosam. “Prometejam” izskanēt palīdzēs Andrejs Korobeiņikovs – viens no harismātiskākajiem mūslaiku jaunajiem pianistiem. ​Andrejam bijusi laime sadarboties ar daudziem pazīstamiem mūziķiem, tajā skaitā diriģentu Tjerī Fšeru, pianistu Borisu Berezovski, trompetisti Tīnu Tingu Helsetu u. c. Viņš uzstājies prominentos Francijas, Beļģijas un Šveices festivālos.