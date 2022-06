Kā pareizi izvēlēties lietotu auto: trīs padomi, kā nenopirkt lūzni

Vecāku vai jaunāku? Viens no pirmajiem jautājumiem, ar ko sastopas topošie auto īpašnieki, - izvēlēties vecāku auto un labot to pašam vai jaunāku, bet atvēlēt iegādei vairāk naudas? «Ideālajā pasaulē mums visiem būtu neierobežoti līdzekļi, lai varētu iegādāties tikai jaunus auto no salona. Bet reālā pasaulē mums ir ierobežots budžets, tāpēc nākas izvēlēties starp jaunāku un dārgāku automašīnu vai tādu, kas ir vecāka, bet lētāka. Acīmredzami, ka automašīnai, kam ir 10 vai vairāki gadi, būs nepieciešams ieguldījums, kas var būt līdzvērtīgs summai, kuru jūs samaksātu par jaunāku modeli. Tomēr jaunāka gada automašīna nav garantija, ka bojājumu nebūs. Tāpēc šajā gadījumā padoms ir šāds: nežēlojiet naudu un vediet auto uz diagnostiku pie uzticama mehāniķa. Ja pārdevējs tam pretojas, tās liecina, ka kaut kas ar spēkratu nav kārtībā. Mēs, Longo Latvia, piemēram, nodrošinām iespēju visus auto vest uz servisu vai pat ņemt servisa speciālistu līdzi. Tas palīdzēs izvairīties no nopietniem izdevumiem nākotnē,» skaidro Jānis Vīndedzis, piebilstot, ka saskaņā ar Longo Latvia un pētījumu aģentūras Norstat datiem katrs trešais (33%) Latvijas iedzīvotājs plāno iegādāties 8 gadus vai vecāku auto.