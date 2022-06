Aktierim bijusi neērta tikšanās ar karalieni Elizabeti II. Filmas "The Narnia Chronicles: The Voyage of the Voyage of the Dawn Treader" Londonas pirmizrādē viņš nejauši saskrējies ar karalieni. Monarhe nerunāja ar Saimonu, tikai skatījās uz viņu apmēram trīsdesmit sekundes. Pēc protokola pirmā sākt runāt drīkst tikai karaliene, tāpēc klusums ievilcies.