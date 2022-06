Sarunu festivāls LAMPA kopā ar sabiedrībā zināmām personām izveidojis Sarunvedi

Kurā brīdī mēs sākam zināt labāk, kā citiem cilvēkiem domāt, runāt un mīlēt? Kā palikt atvērtiem, kad skaudri apstākļi un visi instinkti liek noslēgties? Vai neiesaistīšanās neauglīgā diskusijā ir vājuma pazīme? Vai neuztveram pasauli pārāk nopietni? Un vai jūtam savas balss spēku? Lai dotu impulsu vingrināties sarunu mākslā, šos un daudzus citus jautājumus par visdažādākajām tēmām – no sarunu prasmes un izvēles brīvības līdz integrācijai un nacionālisma nozīmei – LAMPA kopā ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem uzdod Sarunvedī – īpašā sarunu rīkā festivāla mājaslapā.

Sarunvedim savas pārdomas uzticējuši bērnu ārste Dana Isarova, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, Latvijas Radio programmu vadītājs Aidis Tomsons, mūziķi Katrīna Gupalo, Jānis Šipkēvics un Māra Upmane-Holšteine , aktieri Ieva Florence-Vīksne un Maksims Busels, TikTok satura veidotāja Elīza Kupča, ēdienu blogere Zane Grēviņa, mākslinieks Kristians Brekte, sporta menedžeris Edgars Buļs, cilvēktiesību aktīvists Kaspars Zālītis, komiķis Edgars Bāliņš, raidījumu vadītāja un modele Māra Sleja, interneta personība un raidījumu vadītāja Beāte Bērziņa, mūziķis un radio producents Uldis Ziediņš, kinorežisors Dzintars Dreibergs, NMPD brigādes atbalsta centra “Krasts” vadītājs Rafaels Ciekurs, režisore un radošā direktore Una Rozenbauma, Sarunu festivāla LAMPA direktore Ieva Morica u. c.

Mums vienmēr nevar būt taisnība. Laba saruna par to atgādina. Reizēm saruna aizved strupceļā, izvēršas ne tā, kā cerēts. Taču saruna nav cīņa, kurā uzvarētājs pārliecina zaudētāju. Īstā uzvara ir saruna, kas vairo sarunbiedru zināšanas un liek aizdomāties par iepriekš nezināmiem aspektiem. Tieši tāpēc šogad LAMPA atgriežas pie sarunu festivāla “saknēm” un īpaši atgādina – sarunām ir nozīme!” saka Sarunu festivāla LAMPA direktore Ieva Morica.

No Eirovīzijas līdz karam Ukrainā, no strīdiem, kas stiprina draudzību, līdz aiziešanai no neauglīgas sarunas – Sarunveža sarunu temati provocē atklātām sarunām, dodot iespēju aizdomāties, formulēt un izteikt savu viedokli par visdažādākajām tēmām. Viedokļu līderu domu graudi būs atrodami LAMPAS interneta vietnē, un ikviens varēs ar tiem dalīties savos sociālajos tīklos.