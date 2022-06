Pircēji vēlas par pirkumiem internetā norēķināties ātrāk un ērtāk, tomēr vairāki pētījumi atklāj acīmredzamu tendenci - vairāk nekā puse vai pat divi no trīs pirkuma groziem tiek pamesti neapmaksāti. Universālā maksājumu pieņemšanas risinājuma Klix ekspertu komanda sagatavojusi apskatu par to, kā komersantiem iespējams palielināt pārdošanas apjomus interneta veikalos, panākot, ka lielāka daļa klientu pabeidz iesākto pirkumu.

Kāpēc pircēji nepabeidz pirkumus?

Viens no iemesliem, kāpēc pircējs izvēlas tomēr neiegādāties nolūkoto preci, ir prasība pirms pirkuma veikšanas reģistrēties tirgotāja mājaslapā. Tas var nebūt ērti, ja tur esošās preces nav jāiegādājas bieži. Kā arī klients var negribēt izpaust savus personas datus vai vienkārši nevēlas tam atvelēt savu laiku, kā arī saņemt e-pastus no šī uzņēmuma. Klix izpētīja, ka no visiem nepabeigtajiem maksājumiem ap 20 – 30 % gadījumos iemesls ir obligātā prasība reģistrēties.