50 tūkstoši eiro: vai ar to pietiek, lai iegādātos labu elektroauto?

Tie cilvēki, kas gatavi tērēt 50 tūkstošus, izvirza pirkumam noteiktas prasības. Tiek gaidīts, ka par šo summu viņi tiks pie jauna, kvalitatīva un droša auto ar bagātīgu aprīkojumu. Lūk, viens piemērs no premium segmenta. Bāzes komplektācijas Audi Q5 ar dīzeļdzinēju Latvijā maksā aptuveni 48 tūkstošus eiro, bet tādas pašas konfigurācijas Q5 ar benzīna motoru pieejams par 50 tūkstošiem. Savukārt, ja pircējs vēlas braukt ar elektroauto un ir gatavs šķirties no 50 tūkstošiem, no dīlera salona var izbraukt ar Volkswagen ID.4 vai 2022. gada Eiropas gada auto Kia EV6.