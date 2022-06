Noklausies! ⟩ Aminata un Būū izdod vasarīgu dziesmu

""Kur Saule" ir pirmais vēstnesis no mana topošā solo albuma "Savvaļas pusē", kas gaidāms jau šī gada jūlijā. Šajā albumā es vēlējos vairāk eksperimentēt un ļauties radošai plūsmai, tādējādi diezgan negaidīti šī dziesma izvērtusies par duetu. Sākotnēju Būū bija viena no dziesmas autoriem, bet darba procesā sapratām, ka vēlamies to arī izpildīt kopā. Ļoti priecājos par šo negaidīto pavērsienu un sadarbību, "Kur saule" būs mūsu personīgā vasaras himna, un ceru, ka par tādu kļūs arī mūsu klausītājiem," stāsta Aminata .

"Es vienmēr esmu bijusi dabas un zaļuma cilvēks. Vasarās ir lielākās iedvesmas un piedzīvojumi un, protams, negribas to palaist vaļā, ne reizi vēl nav bijusi vēlme atvadīties no vasaras un nez vai tas kādreiz mainīsies. Par to arī dziesma - ļoti mīļi un vienkārši, " par dziesmas tapšanu stāsta Būū. "Vienmēr ir prieks rakstīt mūziku kopā ar citiem, tā simbioze vienatnē nav iespējama. Bomba, ka varējām kopā ar Aminatu radīt un iedziedāt daļu no šī gada vasaras skaņu celiņa," Būū turpina.