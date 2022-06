Šolcs noraida kritiku par vilcināšanos sūtīt Ukrainai smago bruņojumu

"Esam paredzējuši palielināt savu ieguldījumu NATO Austrumu spārna stiprināšanā; mēs izveidosim spēcīgu brigādi, par to apspriedāmies, un mums būs jāstrādā šai virzienā," viņš izteicies kopīgā preses konferencē pēc tikšanās ar Latvijas Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV), Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu un Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu.

"Vācija gatavojas uzņemties vadību un (..) pastiprināt šeit savu militāro klātbūtni, plāno to pastiprināt līdz brigādes līmenim. Tas ir viens no mērķiem, viens no sapņiem, par ko domājam, gaidot NATO samitu. Šodien tas faktiski kļūst par realitāti," viņš uzsvēris, vienlaikus norādot, ka šis process norisināsies pakāpeniski, bet arī neturpināsies gadu gadiem.