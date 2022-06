Ukraina izsolē vāks līdzekļus bruņotajiem spēkiem

Tiešsaistes izsoles galvenā balva ir tikšanās ar kādu no Ukrainas slavenībām, piemēram, "Eirovīzijas" uzvarētājiem grupu "Kalush", dzejnieku Serhiju Žadanu, kurš nominēts Nobela prēmijai literatūrai, mūziķiem Oleh Skrypka, alyona alyona, Jerry Heil u.c.

Jau vēstīts, ka Turcija nolēmusi uzdāvināt Lietuvai kaujas bezpilota lidaparātu "Bayraktar", lai to tālāk nodotu Ukrainas rīcībā.

To apstiprināja Lietuvas žurnālists Andrjus Tapins, kura organizētajā akcijā tika saziedoti gandrīz seši miljoni eiro šāda drona iegādei.

Viņš norādīja, ka no cilvēku saziedotajiem līdzekļiem 1,5 miljoni eiro tiks nodoti Lietuvas Aizsardzības ministrijai, kura iegādāsies visu nepieciešamo bezpilota lidaparāta pilnīgai aprīkošanai.

Viņam zināms, ka Ukrainai paredzētais "Bayraktar" būs gatavs trīs nedēļu laikā, no Turcijas to piegādās Lietuvas Gaisa spēki, kuri pēc tam to nodos Ukrainai.