Kādas ir biežākās vecāku kļūdas, runājot ar bērniem par drošību internetā?

Savukārt, lai nonāktu pie sarunas par neērtu tematu, svarīgi, ka tā tiek ievirzīta pakāpeniski. Vecāki var sākt ar vienkāršiem jautājumiem par to, kas bērnam, jaunietim interesē internetā, vaicājot par mīļākajiem sociālajiem tīkliem un lietotnēm, šobrīd populārāko mūziku, stilīgākajām spēlēm utt. Bērnam kļūstot atvērtākam, ir īstais brīdis uzdot arī kādu nopietnāku jautājumu, piemēram, "Vai esi domājis, ka internetā publicēto nekad nevarēsi izdzēst?", "Vai tu esi novērojis sliktas lietas internetā, kā tu no tām izvairies?", papildus tiem iestartējot ar skaidrojošu informāciju, piemēram, par to, kas ir pavedināšana internetā un kā to atpazīt, atgādinot, ka diemžēl internetā ne visas draudzības ir īstas un nereti aiz viltus profiliem var slēpties bīstami draugi, kuri sākotnēji ar glaimiem, komplimentiem, draudzīgu interesi iemanto uzticību, bet vēlāk var to izmantot ļaunprātīgiem mērķiem. Tāpat šādās uzticības sarunās ar savām atvasēm ir jāpārrunā, kā izpaužas kibermobings, kādas metodes internetā izmanto krāpnieki u.tml.