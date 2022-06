Gada piecos mēnešos kravu apgrozījums Rīgas ostā audzis par 10,4%

Maijā, salīdzinot ar aprīli, Rīgas ostā bija vērojams kravu aprites un apkalpotu kuģu pieaugums – ostā tika apkalpoti 257 kuģi (kas ir par 39 vairāk nekā aprīli), tostarp arī 10 kruīza kuģi, atvedot uz ostu 5220 pasažieru, no kuriem vairāk nekā puse (58%) bija vācieši, liels skaits tūristu arī no Lielbritānijas (13%) un ASV (6%). Kopā maijā ostā tika pārkrauti 1,92 milj. tonnu dažādu kravu, kas ir par 0,19 milj. tonnu jeb 11% vairāk nekā aprīlī, pārsniedzot pērnā gada maija apjomu par piektdaļu (+20% jeb +0,32 milj. tonnu), turklāt tas ir arī vairāk nekā tika pārkauts 2020. gada maijā.

Kopumā 2022. gada piecos mēnešos Rīgas ostā visvairāk pārkrautas mežsaimniecības kravas, kopumā 2,45 milj. tonnas, veidojot 26% no kopējā ostā pārkrauto kravu apjoma (samazinājums par 4,3% pret pagājušo gadu), kam sekoja konteinerkravas un akmeņogles, katrai no šīm kravu grupām veidojot pa 21% no kopējā apgrozījuma. Joprojām būtisku kravu apjomu kopējā kravu portfelī veido arī lauksamniecības produkti, sasniedzot 10% jeb 0,95 milj. tonnu kopējā kravu portfelī. Pārējās kravu grupas, ieskaitot naftas produktus, rūdas un metālus, ķīmiskas kravas un citas, veidoja 23% no kopējā kravu apjoma.