Irāna izslēdz urāna bagātināšanas procesa novērošanas kameras

Par to, ka izslēgtas novērošanas kameras, paziņoja Irānas Atomenerģijas organizācija. Paziņojumā rakstīts, ka attiecīgajām autoritātēm ir ticis dots rīkojums par atsevišķu kameru izslēgšanu, tomēr nav minēti precīzi skaitļi par to, cik kameras ir tikušas izslēgtas, tikai norādīts, ka vairāk nekā 80% no kamerām vēl joprojām strādā un turpinās strādāt atbilstoši nosacījumiem.