Vasaras drifta festivāla ietvaros notiks sadraudzības čempionāts ar Čehijas drifta čempionātu

Šoreiz sacensības tiks dalītas trijās sacensību dienās. Piektdienā uz starta stāsies Street klase ar saviem treniņbraucieniem un kvalifikācijas braucieniem, sestdienā Street klasei tandēmu fināli, gan Street X, gan Street Top32 braucienos, pēc tam sekos Semi Pro un Pro klases treniņi, bet pa vidu vēl “First Steps in racing” - pasākums pašiem mazākajiem. Svētdiena šoreiz atvēlēta tikai Semi Pro un Pro klasei, kur paredzēti gan treniņbraucieni, gan kvalifikācijas braucieni, gan tandēmu fināli Latvijas Semi Pro klasei, Čehijas Semi Pro klasei un Čehijas Pro čempionāta ieskaitei.

Čehijas drifta čempionāts Latvijā? Jā, pirmo reizi Latvijā notiks sadraudzības čempionāts ar kādu citu Eiropas valsti, neskaitot Baltiju. Tas, iespējams, ir lielisks sākums redzēt uz starta Biķerniekos arī citus valstu čempionātus. Čehijas čempionāts vēlējās saviem sportistiem dot iespēju izbraukt Biķernieku trasē, kas ir viena no zināmākajām drifta trasēm pasaulē, kurā vēlas braukt katrs drifta braucējs. Sadraudzībai par godu sacensības tiks aizvadītas konfigurācijā #itsrigababy, kas ir vecākā no zināmākajām drifta konfigurācijām Biķerniekos un tika braukta, gan All Stars sacensībās, gan NEZ drifta čempionātā, kā arī pirmos gadus Drift Masters čempionātā. Testējot jaunas konfigurācijas sacensībās, šī trase sacensību režīmā nav izmantota vismaz divus gadus, tikai treniņos, tāpēc būs prieks vērot sportistu cīņas arī šajā trases konfigurācijā.