Civilizācijas noslēpumi

Šajā raidījumā pētīts, kā jaunākā zinātne maina veidu, kā domājam par senajiem laikiem. Mēs atšķetinām bronzas laikmeta civilizāciju sabrukumu vairāk nekā pirms 3000 gadiem, klasiskās civilizācijas uzplaukumu, kā arī Romas impērijas sabrukumu. Vadošie vēsturnieki stāsta, kā jauni dati par mūsu planētas stāvokli sniedz svaigu ieskatu par to, kā klimata pārmaiņas, pandēmijas un vulkānisms ir ietekmējis cilvēces vēstures kursu no senās Ēģiptes līdz Romas sabrukumam. Savācot pierādījumus no seniem putekšņiem, alu veidojumiem, cilvēku DNS, kā arī vulkānu un senā piesārņojuma atlikumus arktiskajā ledū, mēs atklājam, cik neaizsargāti esam no ātrām vides pārmaiņām, kā arī to, ka stāsts par cilvēces pirkstu nospiedumu uz planētas stiepjas tālāk pagātnē kā jebkad domājām.