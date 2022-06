"Nedēļas fokusā" ombuds Anda Rožukalne ⟩ Mediji valsts noturībspējā

No vienas puses Krievijas karš Ukrainā ar dezinformācijas riskiem, no otras - tuvojošās vēlēšanas un politiķu mēģinājumi pārvērst jebkuru kritiku par "fake news"; no trešās - spiediena izdarīšana uz medijiem ikdienā - par šiem un citiem jautājumiem "Nedēļas fokusā" studijā tiešraidē pulksten 17 runāsim ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudu Andu Rožukalni.